Homem atira contra a vizinha que estava recolhendo roupas no varal

Uma mulher foi vítima de ameaças proferidas pelo seu vizinho. O caso aconteceu na noite da terça-feira (29) no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h45 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça e disparo de arma de fogo registrada em uma residência situada a região Central do município. Com isso, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a solicitante relatou que estava recolhendo roupas no varal quando um vizinho se aproximou e, portando uma arma de fogo, realizou um disparo em sua direção. A mulher ainda contou que, em seguida, fugiu do local e procurou abrigo na casa de sua filha. Ao averiguar as roupas que estavam no varal, os policiais encontraram um furo em uma calça e também foi encontrado vestígios de chumbo de espingarda.

Frente aos fatos, como suspeito não foi localizado, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.