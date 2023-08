Homem é executado a tiros e outro fica ferido em Jaguariaíva

Um homicídio foi registrado no início da noite desta terça-feira (29) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Um homem morreu e outro ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o crime aconteceu na Rua Emílio de Meneses, no bairro Vila Nova. Conforme relatos de testemunhas, um homem teria ido até o local em um automóvel GM/Celta para negociar o veículo, momento em que foi surpreendido por dois caras em um moto que passaram atirando.

Um rapaz identificado como Robson de Jesus foi alvejado e chegou a correr para dentro de uma residência para se proteger, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda segundo as informações, um morador da rua que estava chegando em sua casa também acabou sendo atingido por um tiro. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

Diante da situação, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Militar e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento a ocorrência. O cenário da execução foi isolado para os trabalhos da perícia e o caso foi repassado a Polícia Civil. Já o corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal). Não foram divulgadas maiores informações sobre os suspeitos.

Moradores relataram que o susto foi grande, pois a rua é um local tranquilo que, inclusive, costuma reunir crianças que brincam ao entardecer.

O caso será investigado.