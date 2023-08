Briga familiar em churrasco vira caso de polícia em Tomazina

Uma confraternização em família terminou em confusão e virou caso de polícia nesta segunda-feira (28) no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência registrada em uma propriedade situada ao bairro rural do Serradinho. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, os policiais foram informados que estava havendo um churrasco familiar quando aconteceu um desentendimento seguido de briga entre alguns participantes.

Frente aos fatos, três pessoas envolvidas na confusão foram detidas e encaminhadas para confecção do Termo Circunstanciado. Uma faca e um garfo de churrasco utilizados na briga foram apreendidos.