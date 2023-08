Dois são presos com drogas durante operação em Wenceslau Braz

Equipes policiais do município de Wenceslau Braz realizaram, na última sexta-feira (25), a prisão de dois indivíduos pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a ação contou com a participação de policiais militares e civis para cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em desfavor de um suspeito de envolvimento com o tráfico no município.

A ação foi deflagrada por volta das 06h30 em uma residência situada a Rua São Sebastião. Durante as buscas no local, os agentes encontraram telefones celulares, balança de precisão, máquina de cartões, uma quantia em dinheiro, caderno com anotações sobre o tráfico, 35 mg de cocaína, 11,5 gramas de maconha, além de objetos utilizados para acondicionar entorpecentes.

Dois indivíduos foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com os demais objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.