Polícia prende duas mulheres que furtavam lojas em Wenceslau Braz

As equipes da Polícia Militar de Wenceslau Braz prenderam, na última terça-feira (22), duas mulheres suspeitas de praticar furtos em lojas da região Central do município.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, por volta das 12h45 os policiais receberam a informação de que duas mulheres haviam praticado furto em uma loja situada no Centro. Com isso, os policiais da rádio patrulha e da Agência Local de Inteligência da 2ª Companhia da PM foram até o estabelecimento comercial para averiguar a situação.

No local, uma das suspeitas foi presa e, na sequência, os agentes levantaram informações que ajudaram a identificar a segunda pessoa envolvida no crime. Durante diligências no Centro, os policiais conseguiram prender a segunda mulher.

Com as suspeitas foram apreendidos alguns objetos. Ainda na sequência da apuração dos fatos, os agentes conseguiram identificar ao menos três lojas em que as mulheres haviam praticado furtos.

Frente aos fatos, a dupla e os objetos apreendidos foram entregues na delegacia da Polícia Civil.