Briga por herança durante velório termina com três feridos

Um velório realizado na terça-feira (22) na cidade de Londrina, região Norte do Paraná, terminou em briga e confusão.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, dois velórios estavam sendo realizados na Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acef). Em uma das salas, familiares do falecido começaram a discutir a divisão da herança e o pagamento de uma dívida deixada pelo homem.

Acontece que as pessoas que estavam no velório ao lado não gostaram da barulheira e, incomodados com a situação, foram até o velório vizinho para tirar satisfações, foi aí que a briga e confusão começou.

Equipes da PM e da Guarda Municipal foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a ocorrência. Houve registro de agressões físicas e três pessoas ficaram feridas, entre elas, um idoso.

Por fim, os envolvidos foram detidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.