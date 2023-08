Pichadores escalam prédio, não conseguem descer e acabam presos

Três pichadores protagonizaram uma prezepada ao ficarem presos na fachada de um prédio na madrugada desta quarta-feira (23) em Curitiba.

De acordo com as informações do portal de notícias Massa News, a situação aconteceu por volta das 04h30 em um prédio situado a Rua João Negrão, no Centro. O trio resolveu escalar a fachada do prédio para pichar as paredes, mas quando chegaram a cerca de 12 metros de altura, se arrependeram da ideia e ficaram presos.

Sem ter muito o que fazer, acabaram quebrando a janela de um apartamento, momento em que morador foi até a sala para ver o que estava acontecendo e se deparou com os pichadores pedindo socorro. Segundo os relatos do morador a polícia, os indivíduos relataram que um deles estava passando mal e pediram para entrar no apartamento, o que foi negado pelo morador. Ainda segundo informações, eles chegaram a oferecer um pix para que o homem deixasse eles entrarem no apartamento e irem embora, mas novamente o pedido foi negado.

Com isso, foram acionadas as equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar que estiveram no local para que os indivíduos fossem resgatados. Assim que chegaram ao chão, os pichadores com idade entre 18 e 23 anos foram presos e encaminhados a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.