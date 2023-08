Polícia Civil de Sengés prende condenado por estuprar criança

A equipe da Polícia Civil do município de Sengés prendeu, na tarde da segunda-feira (21), um homem condenado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os agentes deflagraram uma operação que faz parte da campanha “Agosto Lilás” de enfrentamento e combate a violência contra a mulher. Durante a ação, os policiais estiveram em uma mineradora que fica situada a área rural do município onde cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo.

Ainda conforme divulgou a Polícia Civil, o homem de 40 anos foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Além disso, ele ainda responde a outros sete processos relacionados a crimes sexuais e violência doméstica. Segundo as investigações, ele teria assediado mulheres na rua e investigo contra crianças.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Sengés para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.