Acidente mata homem e deixa passageira em estado grave

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do sábado (19) tirou a vida de um homem na rodovia BR-369 no trecho que passa pelo município de Santa Mariana, região Norte do Estado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta da 01h00 e envolveu um automóvel VW/Polo com placas de Bandeirantes e um caminhão com placas de Santo Antônio da Platina.

Conforme os relatos colhidos no local, o caminhão transitava no sentido Santa Mariana a Bandeirantes quando acabou colidindo contra o automóvel que saía do trevo da cidade em direção a rodovia.

Com a violência do impacto, a mulher que conduzia o automóvel teve ferimentos e fraturas, enquanto a passageira que estava no banco de trás ficou em estado grave. Já um homem de 50 anos que estava no banco do carona dianteiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão não ficou ferido.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e IML (instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.