Homem vai furtar peixes, cai de bêbado e acaba socorrido pelo SAMU

Dois homens foram parar na delegacia após serem flagrados tentando furtar peixes em uma propriedade situada ao município de Andirá, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na noite do último sábado (19).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando foram abordados por duas mulheres que passaram a relatar que o marido de uma delas estava contendo um homem que estaria furtando peixes em sua propriedade. Além disso, havia um outro indivíduo que estava caído de embriagado.

Diante da situação os policiais foram até o local onde encontraram um dos suspeitos contido pelo dono da propriedade e o outro caído ao chão embriagado. Com isso, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local prestando atendimento ao indivíduo embriagado.

Em seguida, os envolvidos foram detidos e encaminhados juntamente com as vítimas até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.