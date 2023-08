Acusado de estuprar meninas de seis anos mais de 100 vezes é preso em Jaguariaíva

Um homem de 42 anos foi preso na manhã da última sexta-feira (18) no município de Jaguariaíva. Ele era procurado pelo crime de estupro de vulnerável contra as próprias sobrinhas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais deflagraram uma operação no município e, durante as ações, foi encontrado o indivíduo. Segundo as investigações, os crimes aconteceram no ano de 2014 quando as vítimas tinham apenas seis anos de idade. O agressor acariciava os órgãos genitais e deitava sem roupas ao lado das crianças. Ainda conforme a polícia, o crime pode ter sido praticado mais de 100 vezes.

O delegado da Polícia Civil de Jaguariaíva, Lucas Maia, falou sobre os trabalhos que vem sendo realizados para combater este tipo de crime. “A PCPR atua constantemente no combate à violência e abuso sexual infantil. Ações como essa são importantes para demonstramos que estamos caminhando para o progresso, para o futuro, que os suspeitos serão punidos pelos crimes cometidos”, comentou.

Além da prisão deste indivíduo, durante a operação os policiais ainda apreenderam porções de drogas, aparelhos celulares e dinheiro. Outras duas pessoas também foram presas.