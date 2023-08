“Me desculpe, mas vou ter que te matar”, diz suspeito antes de esfaquear homem

Um homem de 35 anos ficou ferido após ser vítima de uma tentativa de homicídio. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (21) no município de Abatiá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h30 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital após uma pessoa dar entrada no Pronto Socorro vítima de ferimentos causados por facadas. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que a vítima apresentava ferimentos no rosto, no abdômen e nariz que foram causados por golpes de arma branca. Em seguida, os agentes ainda conversaram com a vítima que passou a relatar que estava em sua casa quando uma pessoa a chamou no portão e, quando ele saiu para atendar, o suspeito disse “Me desculpe, mas vou ter que te matar porque fulana mandou” e desferiu os golpes de faca fugindo em seguida. A vítima ainda contou que foi socorrida por populares que a levaram até o hospital.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado. Denúncias que possam levar ao seu paradeiro podem ser feitas de forma anônima através do fone 190.