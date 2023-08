Marido volta para cadeia após espancar a esposa

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (16) pelo crime de violência doméstica. A ocorrência foi registrada no município de Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 compareceu ao plantão da PM uma mulher a qual passou a relatar que seu marido chegou em casa embriagado e começou a quebrar objetos na residência. Além disso, o homem espancou a mulher com socos em suas costelas e tornozelos.

Ainda conforme os relatos da mulher, o suspeito deixou a cadeia há pouco tempo e está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do agressor que acabou sendo encontrado e preso. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.