PM apreende moto do “Rãdãdãdãpápá” em Wenceslau Braz

A equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, realizou a apreensão de uma motocicleta nesta quarta-feira (16).

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela região Central do município quando, ao passar pela esquina da Rua Sete de Setembro com a Rua da Matriz, avistaram dois indivíduos em uma moto com o escapamento aberto fazendo um barulho alto em inconformidade com as leis de trânsito.

Diante do flagrante, os agentes tentaram realizar a abordagem do motociclista, mas ele empreendeu fuga pela contramão. Apesar disso, momentos depois os policiais conseguiram abordar a dupla. Em checagem a documentação, foi constatado que o condutor não tem CNH.

Frente aos fatos, foram aplicadas as multas de trânsito cabíveis a situação e a motocicleta foi apreendida.