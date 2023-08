Homem é preso após dar paulada no irmão

Um homem foi preso na tarde da terça-feira (15) após agredir o próprio irmão com uma paulada. O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e a vítima foi parar no hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada ao bairro Maria. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, os policiais foram informados que dois irmãos tiveram uma discussão sendo que um deles pegou um pau e desferiu um golpe contra a vítima que estava sendo atendida pela equipe do SIATE devido a um corte em sua perna. O homem foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Já o autor da agressão foi preso pelo crime de lesão corporal, mas alguns de seus familiares tentaram impedir que o homem fosse preso. Após conter a confusão, o agressor foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

A vítima ainda foi orientada sobre os procedimentos cabíveis ao caso.