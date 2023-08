Homem é encontrado morto dentro de automóvel no Norte Pioneiro

Um homem foi encontrado morto dentro de um automóvel na manhã da terça-feira (15). A situação foi registrada no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h30 os policiais receberam uma solicitação para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma pessoa havia sido encontrada morta na Rua Ernesto Vilas Boas. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Chegando ao local, os policiais encontraram os socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que informaram a equipe que a vítima não apresentava sinais vitais. Em contato com populares, os policiais foram informados que o homem foi encontrado sem vida no interior de um veículo.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência no atendimento da ocorrência.

O caso segue sendo investigado.