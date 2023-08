Mulher procura a PM após tarado acenar com o pênis para ela

Um homem foi preso pelo crime de importunação sexual após mostrar o pênis para uma mulher. A ocorrência foi registrada na manhã da segunda-feira (14) no município de Sertaneja.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de importunação sexual registrada a Travessa Manoel Ribas. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que um homem tirou o pênis para fora da roupa e começou a urinar em frente as pessoas que passavam pelo local e, no momento em que ela foi advertir o indivíduo, o mesmo utilizou o pênis para acenar para ela com um gesto obsceno.

Frente aos fatos, os policiais realizaram a abordagem do suspeito que foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.