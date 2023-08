Suspeito de matar homem a tiros no fim de semana é preso pela Polícia Civil

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, está investigando um homicídio registrado no município no último sábado (12). Na manhã desta terça-feira (15), um indivíduo de 18 anos foi preso preventivamente apontado como principal suspeito de ter cometido o crime.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O mandado foi apresentado ao Ministério Público pelo delegado responsável pelas investigações e o pedido foi acatado pela Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

O crime aconteceu no último sábado em frente a um bar que fica localizado ao bairro Roberto Rennó. Na ocasião, um homem de 51 anos foi alvejado com vários tiros. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas veio a óbito no domingo (13).

Conforme foi apurado até o momento, dias antes do crime o suspeito e a vítima tiveram uma discussão após o jovem ter empinado uma moto e quase atingir o veículo da vítima. Com isso, houve ameaças de ambas as partes até que, no sábado, o crime acabou se concretizando.

Após ser preso e interrogado, o suspeito negou a autoria do crime. Apesar disso, o delegado explicou que há fortes elementos probatórios que permitem concluir ser o jovem de 18 anos o autor dos disparos que levaram a vítima a óbito.

Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado a cadeia pública de Andirá. As investigações continuam.