Homem tenta colocar fogo na casa da ex-mulher e acaba preso

Um homem foi preso na manhã do sábado (12) após tentar atear fogo na casa da ex-esposa e ameaçar a mulher de morte. O crime foi registrado no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h45 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de incêndio onde um homem havia ateado fogo na casa da ex-esposa. Diante do chamado, os agentes acionaram a equipe da Defesa Civil e foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, esta passou a retar que seu ex-companheiro ateou fogo em alguns materiais recicláveis que estavam próximo a sua residência no intuito de colocar fogo na casa. Em seguida, o suspeito fugiu do local. A mulher ainda relatou que o homem faz ameaças com frequência contra ela.

Diante da situação, os policiais realizaram o registro do boletim de ocorrência e orientaram a vítima sobre os procedimentos cabíveis ao caso, mas assim que deixaram o local a vítima entrou em contato novamente dizendo que o homem voltou a residência e estava lhe ameaçando com uma barra de ferro.

Frente aos fatos, os agentes realizaram patrulhamento e encontraram o suspeito a alguns quarteirões da casa da vítima. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.