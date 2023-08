Lanchonete de Wenceslau Braz é alvo de assalto a mão armada

Cenas de um assalto a mão armada registrado no início da madrugada desta quinta-feira (10) assustaram moradores do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o assalto aconteceu por volta da 00h30 em uma lanchonete que fica situada a esquina das ruas Barão do Rio Branco com a Travessa Felipe Miguel de Carvalho, no Centro.

Conforme as imagens do sistema de vigilância do local, dois indivíduos armados invadem a lanchonete onde estavam o proprietário, funcionário e um cliente. Eles anunciam o assalto apontando as armas para vítima e, aparentemente, fogem sem levar nada.

Ainda segundo as informações divulgadas pelo proprietário do estabelecimento, um funcionário que trabalha como entregador no local ajudou a localizar um dos suspeitos que foi detido sendo acionada a equipe da Polícia Militar.

Frente aos fatos, o indivíduo acabou preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.