Mulher compra fiado e vendedor ameaça raspar sua cabeça

Uma jovem de 22 anos foi ameaçada por um vendedor de produtos de limpeza e a situação virou caso de polícia. A ocorrência foi registrada no sábado (05) no município de Santa Mariana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada no Distrito de Quinzópolis. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, a jovem de 22 anos passou a relatar que um homem desconhecido foi até a sua casa para receber o valor de R$ 250 referentes a produtos de limpeza que ela havia comprado, sendo que a mulher informou que só teria dinheiro para acertar a dívida no final do mês, mas acabou sendo ameaçada pelo suspeito que disse que iria raspar seu cabelo. Segundo a solicitante, o homem estava em um caminhão vermelho.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao fato.