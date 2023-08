Mecânico procura a PM após crianças de três anos aparecer em sua oficina

Um mecânico encontrou uma criança em sua oficina e a entregou a Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na manhã do sábado (05) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência registrada em um estabelecimento comercial situado a Rua Aparecida Sanches Caçador. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, o homem de 48 anos passou a relatar que uma criança que aparentemente tem cinco anos de idade chegou em sua oficina sozinha. O homem não soube informar aos policiais quem seriam os responsáveis pelo menor.

Diante da situação, os policiais entraram em contato com a equipe do Conselho Tutelar e a criança foi encaminhada a Companhia da PM. Momentos depois, um homem compareceu ao local e se apresentou como pai da criança informando que a mesma tem três anos de idade.

Frente aos fatos, a equipe do Conselho Tutelar lavrou um registro de advertência e liberou a criança para o responsável.