Idoso é atacado por cachorro e tutor ameaça dar um tiro em sua cabeça

Um homem de 61 anos procurou a equipe da Polícia Militar no início da tarde da quarta-feira (02) para denunciar ter sido ameaçado de morte. A situação foi registrada no município de Sertaneja.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, por volta das 12h30 o solicitante acionou a equipe na Rua Hatsutaro Matsunaga informando que estava caminhando pela rua quando foi atacado por um cachorro, momento em que pegou um galho de árvore para se defender. Porém, o tutor do animal disse que se ele machucasse o cachorro iria dar um tiro em sua cabeça. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o tutor do cachorro, este disse aos policiais que não ameaçou dar um tiro na cabeça do idoso, mas que se o homem fosse bater em seu cachorro teria que bater nele primeiro, pois o animal é de pequeno porte.

Frente aos fatos, os dois envolvidos foram encaminhados a sede da PM para que fosse lavrado o Termo Circunstanciado de ameaça.