Homem não comparece para colocar tornozeleira e acaba preso

Um homem foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (02) por não cumprir uma determinação da Justiça. A situação foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a equipe cumpriu um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções de Santo Antônio da Platina em desfavor de um homem de 43 anos que foi condenado pelo crime de receptação. Segundo a PC, a medida foi tomada porque o indivíduo não compareceu ao Depen para instalar uma tornozeleira eletrônica e, com isso, voltou para o regime fechado.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a cadeia pública do município de Andirá.