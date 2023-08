Homem é espancado em distribuidora de bebidas de Wenceslau Braz

Um homem ficou gravemente ferido após ser espancado durante uma briga registrada na noite da quarta-feira (02) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde um homem estava sendo espancado por dois indivíduos em uma distribuidora de bebidas que fica situada a Rua Papa João XIII. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe flagrou um homem segurando a vítima com um facão em seu pescoço enquanto outro indivíduo chutava a cabeça da vítima. Ao tentar separar a briga, os suspeitos entraram em luta corporal com os policiais, mas acabaram sendo contidos e presos.

Os dois homens foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com o facão apreendido.

Já a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico com ferimentos na cabeça, rosto e nos olhos.