Homem é preso dirigindo carro sentado em cadeira de praia

A equipe da Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos que foi flagrado dirigindo um automóvel sentado em uma cadeira de praia. A situação aconteceu no município de Pato Branco, no interior do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, o homem foi flagrado dirigindo o veículo sem os bancos da frente e no lugar do acento do motorista havia uma cadeira de praia. Além disso, o condutor apresentava sinais de embriagues. Ele não passou no teste do etilômetro que acusou 0,34 mg/l de álcool em seu sangue.

Com isso, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O veículo foi apreendido