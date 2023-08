Mulher flagra adolescente estuprando sua filha e o mata com facãozada na cabeça

Uma mulher de 43 anos flagrou um adolescente, de 13 anos, que supostamente estava estuprando sua filha, e o matou com um golpe de facão na cabeça. Ela foi presa na segunda-feira (31), na zona rural de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. As informações são do Top Mídia News.

A autora do homicídio confessou o crime e alegou ter sido motivada pela intenção de proteger sua filha, que, segundo ela, encontrou o rapaz abusando sexualmente da vítima.

O corpo do adolescente foi encontrado por uma liderança da Reserva Indígena Guassuty, em uma das vias vicinais da aldeia. Após os procedimentos relativos ao flagrante delito, a mulher foi encaminhada à cidade de Ponta Porã, onde permanecerá à disposição da justiça.