Carro bate na traseira de carreta e motorista morre preso as ferragens

Um homem morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (29). A ocorrência foi registrada no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a um acidente de trânsito registrado na Rua Paula Zanoni. Com isso, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que uma VW/Parati havia batido na traseira de uma carreta e a vítima estava presa às ferragens. Infelizmente, o condutor acabou entrando em óbito. Durante averiguação, os policiais verificaram que o homem de 32 anos não tinha carteira de habilitação e o carro apresentava pendências administrativas.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal).