Suspeito é preso com moto do Randãdãdã em São José da Boa Vista

Uma pessoa foi presa na noite desta terça-feira (25) no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe estava realizando um patrulhamento de rotina pelo município quando, ao passar pela Rua Rafael Menta, na Vila Centenário, os agentes se depararam com uma motocicleta com o escapamento aberto, conhecidas pelo famoso “Randãdãdã”.

Ao realizar a abordagem do suspeito e consultar a situação da moto, foi constatado que a mesma estava com o chassi pinado, isso é, com números suprimidos. Além disso, ao verificar a numeração do motor, foi verificado que este seria de uma moto com alerta de roubo no ano de 2021.

Frente aos fatos, o condutor da moto foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz juntamente com a moto apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.