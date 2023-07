Procurado por homicídio é preso em Jaguariaíva

Um homem de 31 anos que estava foragido da Justiça foi preso na terça-feira (25) no município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, a ação contou com a participação de policiais civis e militares para capturar o indivíduo que era considerado foragido da Justiça de São Paulo.

Segundo as investigações, o homem é apontado como autor de um homicídio que aconteceu no ano de 2016 no estado de São Paulo. Após ser condenado a uma pena superior a 21 anos em regime fechado, o indivíduo era considerado foragido.

Após ser preso, o homem foi encaminhado a cadeia pública local onde permanece a disposição da Justiça.