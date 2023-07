Suspeito devolve carro furtado para vítima e acaba preso

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (25) após furtar um automóvel. A ocorrência foi registrada no município de Bandeirantes.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto de automóvel onde o suspeito havia sido contido por populares. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Eurípedes Rodrigues para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram o indivíduo, de 24 anos, que havia sido detido por populares. Em contato com a vítima, os policiais foram informados que o suspeito havia furtado o veículo, mas resolveu devolver a chave do carro para o proprietário e acabou sendo contido pela população.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.