Preso suspeito que espancou a mulher e atirou em homem que tentou salvar a vítima

Equipes da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriram, na manhã da segunda-feira (24), um mandado de prisão contra um indivíduo suspeito de espancar a esposa e atirar contra um homem que tentou defender a vítima.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, a equipe composta pelo delegado e investigadores, com apoio da Polícia Militar, cumpriram um mandado de prisão contra um indivíduo de 27 anos morador do bairro Aparecidinho III.

Ainda conforme as informações, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça após o suspeito espancar sua ex-esposa com socos e chutes, além de ter atirado contra um homem que tentou defender a mulher. O crime aconteceu no dia 21 de maio deste ano.

Durante as investigações, o delegado responsável pelo caso realizou o pedido de prisão preventiva contra o suspeito o qual foi acatado pela Justiça. O indivíduo foi indiciado pelos crimes de lesão corporal contra mulher, disparo de arma de fogo e lesão corporal.

Ele foi preso e encaminhado para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.