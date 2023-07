Homem é assaltado enquanto fazia suas necessidades

Um homem foi vítima de um assalto durante um momento delicado de sua vida. A situação foi registrada na madrugada do domingo (23) no município de Santo Antônio do Paraíso.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 04h00 um homem procurou a equipe para denunciar ter sido vítima de um assalto. Segundo os relatos da vítima, ele estava fazendo suas necessidades em um local ermo quando foi abordado pelo criminoso que anunciou o assalto. O suspeito fugiu levando o celular e a carteira da vítima.

A vítima ainda contou aos policiais que foi empurrado pelo criminoso, situação que lhe ocasionou ferimentos em seu braço direito.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.