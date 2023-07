Ninguém serve o churrasqueiro e festa de família vira caso de polícia

Um churrasco de família por pouco não terminou em vias de fato na tarde do domingo (23). A confusão foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada em uma residência situada a Rua Wantuil Goulart Barbosa. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, a jovem de 21 anos passou a relatar que a família estava realizando um churrasco e as pessoas ali presentes estavam se servindo normalmente, momento em que seu irmão, um homem de 33 anos, reclamou que ninguém estava o servindo. A discussão começou após o homem perguntar se a falha seria dele, pois ele estava sendo o churrasqueiro da festa. A jovem ainda disse que falou para que seu irmão fosse se servir como todo mundo, momento em que o homem ficou agressivo e, segundo ela, por pouco não foi agredida com socos e chutes.

Como o suspeito já não se encontrava no local, a jovem foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.