Jovem é morto com dez tiros de pistola em Ribeirão do Pinhal

Um jovem de 29 anos foi executado a tiros na noite do último sábado (22). O crime aconteceu no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, uma mulher entrou em contato com os policiais informando que uma pessoa havia sido morta a tiros em uma residência situada a Rua Domingues de Oliveira, no bairro Herminia. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a testemunha relatou a equipe que estava em casa acompanhada de sua mãe e da vítima quando dois indivíduos armados invadiram a residência e realizaram diversos disparos contra o rapaz. Em seguida, eles fugiram do local do crime. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e chegou a prestar socorro a vítima, mas o rapaz já estava morto. Foram constatados ao menos dez ferimentos causados por disparos de pistola 9 mm.

Frente aos fatos, o local foi isolado para o trabalho da perícia e a equipe do IML (Instituto Médico Legal) acionada para recolher o corpo da vítima. Até o fechamento desta edição dos suspeitos não haviam sido identificados ou encontrados.

O caso deve ser investigado.