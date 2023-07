Caminhoneiro é espancado e tem caminhão roubado em rodovia da região

Um caminhoneiro passou por momentos de pânico e tensão durante um assalto registrado na madrugada da terça-feira (18) em um posto de combustíveis situado no município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto registrada em um posto de combustíveis que fica situado as margens da PR-151. Com isso, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, o caminhoneiro passou a relatar que estava pernoitando no local quando dois indivíduos invadiram a cabine do caminhão e anunciaram o assalto. A vítima ainda contou que foi espancada e levada para uma área de mata onde ficou abandonada. Já os criminosos fugiram levando um caminhão Scania com placas ARP-2748 que estava acoplado a um reboque de transporte de óleo vegetal com placas QQA-2J74.

Frente aos fatos, os policiais repassaram o alerta para outras equipes e deram início as diligências em busca do caminhão e dos criminosos. Até o fechamento desta edição não foram divulgadas informações se os assaltantes haviam sido identificados ou encontrados, assim como o caminhão.