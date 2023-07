Suspeito troca tiros com a polícia e morre em Jaboti

Um homem morreu em confronto com policiais militares durante uma operação deflagrada na manhã da terça-feira (18) no município de Jaboti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes deflagraram uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um indivíduo suspeito de envolvimento com o crime no município. A ação contou com o emprego de policiais da Rotam, Agência Local de Inteligência e Canil.

O alvo da operação era uma propriedade situada na zona rural do município e, assim que os policiais chegaram ao local, o suspeito percebeu a aproximação das equipes e empreendeu fuga pelos fundos da residência. Ele estaria portando uma arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe policial que revidou com o indivíduo sendo alvejado.

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada para prestar socorro ao suspeito, mas o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já os policiais envolvidos na ação não ficaram feridos. O local foi isolado para os trabalhos da perícia e o corpo recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram dois menores de idade que foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Também foram localizadas duas armas de fogo, aparelhos celulares, notebook, R$ 2,5 mil em dinheiro, mudas de maconha, 6 gramas da erva, quatro comprimidos de ecstasy e 10 gramas de crack.

As drogas e objetos apreendidos foram entregues a Polícia Civil.