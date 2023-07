Idosa chama a polícia após ser ameaçada de morte pelo filho

Um homem de 43 anos foi preso após ameaçar a própria mãe de morte. A ocorrência foi registrada na manhã do último domingo (16) no município de Assaí, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h45 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma idosa estava sendo ameaçada pelo próprio filho. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Pernambuco para averiguar a situação.

No local, em contato com a idosa de 67 anos, esta passou a relatar a equipe que seu filho faz uso de medicamentos controlados, mas utiliza drogas e álcool. Com isso, o suspeito teria ficado descontrolado e passou ameaçar matar a própria mãe. A mulher ainda contou que o indivíduo frequentemente lhe ameaça e quebra objetos em sua residência.

Frente aos fatos, o homem foi preso encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.