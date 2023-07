Briga por Pizza vira caso de polícia no Norte Pioneiro

Uma briga envolvendo uma pizza acabou virando caso de polícia na noite do último domingo (16) no município de Assaí, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado por volta das 22h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão registrada em uma pizzaria situada a Rua Riichi Tatewaki. Segundo os relatos do solicitante, um cliente havia feito o pedido de uma pizza, mas na hora de pagar, o cartão foi recusado e o homem ficou nervoso.

Diante do chamado os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação e, chegando ao local, se depararam com o suspeito imobilizado por um funcionário da pizzaria. Segundo o rapaz, ele imobilizou o suspeito após ter sido agredido com um soco que só não lhe causou ferimentos porque estava utilizando capacete.

Frente aos fatos, as partes envolvidas na confusão foram detidas e encaminhadas apara lavratura do Termo Circunstanciado.