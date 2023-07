Homem é encontrado morto com tiro na cabeça

Um homem foi morto com um tiro na cabeça na madrugada do domingo (16). O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados por volta da 01h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de homicídio registrada na Rua Lygia de Souza Veiga. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem caído ao chão já sem sinais vitais e com ferimento na cabeça causado por disparo de arma de fogo. Com isso, foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros que confirmou que o homem estava morto. Em contado com populares, os agentes foram informados que testemunhas ouviram uma discussão e em seguida disparos. Logo após isso, um automóvel deixou o local do crime.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionada as equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento a ocorrência.