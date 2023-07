Assaltante invade residência de idosa e é morto pela neta da vítima

Um homem morreu na noite da última sexta-feira (14) após invadir a residência de uma idosa para praticar um assalto. A situação foi registrada no município de Japira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o caso aconteceu na zona rural do município no bairro do Guapé. O suspeito havia invadido uma residência de uma idosa para praticar um assalto e, em seguida, foi até a casa de outra idosa, uma mulher de 88 anos, também na intenção de praticar um roubo. Porém, uma neta da mulher, que reside em Curitiba, estava visitando a avó e acabou entrando em luta corporal com o suspeito que foi atingido por um golpe de facão, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a ocorrência. O corpo do suspeito foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.

A equipe da PC instaurou um inquérito para apurar o caso.