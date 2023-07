Suspeito sequestra família e morre em confronto com a PM no Norte Pioneiro

Um criminoso morreu na noite do domingo (16) após participar de um sequestro a uma família registrado no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, dois criminosos armados invadiram uma residência que fica situada a Rua Dom Pedro II, no Centro, e renderam um casal, proprietário de um posto de combustíveis no município, e seu filho. As vítimas foram amarradas e submetidas a ameaças e tortura psicológica enquanto os criminosos exigiam que realizassem transferências via PIX e entregassem o malote de dinheiro do posto. Após ficar cerca de duas horas na mira dos criminosos, o filho do casal conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar e informar o que estava acontecendo.

Diante da situação, as equipes policiais se dirigiram para o local e conseguiram resgatar o filho do casal que estava em poder de um dos criminosos. O suspeito foi preso em posse de um revólver calibre 32. Já o segundo indivíduo saiu da residência em um veículo levando o casal como refém. Um ponto de observação foi montado próximo a residência enquanto as demais equipes policiais realizavam buscas pelo suspeito, até que ele foi avistado e os policiais de campana informados que ele estava voltando para casa das vítimas.

Assim que se aproximou do local e avistou as equipes policiais, o suspeito empreendeu fuga pulando cercas e telhados de casas vizinhas até que acabou invadindo uma residência e foi surpreendido por policiais da Rotam, momento em que houve um confronto e o suspeito acabou morto. Ele portava uma pistola.

Apesar dos momentos de terror e tensão, felizmente a família não ficou ferida.

Segundo as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os dois suspeitos já são conhecidos no meio policial por envolvimento com o crime e já cumpriram pena por roubo. Agora, a Polícia Civil irá investigar se a dupla estava envolvida em outros crimes registrados na região.