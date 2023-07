Pai e filho são presos traficando drogas em município de região

Denúncias anônimas ajudaram a equipe da Polícia Militar a prender pai e filho que traficavam drogas juntos. A situação foi registrada nesta quarta-feira (12) no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os policiais vinham recebendo informações de que dois indivíduos, sendo pai e filho, estavam realizando o tráfico de drogas em uma residência situada a Rua Henrique Romano. Nesta data, novamente uma denúncia anônima deu conta de que os dois suspeitos estavam no endereço informado vendendo entorpecentes.

Diante das denúncias, os policiais foram até o local e se depararam com os dois indivíduos. Durante a abordagem, foi encontrado com o pai uma porção de crack e R$ 10. Já com o filho, nada foi encontrado. Na sequência, foi realizada a revista no imóvel sendo então localizado um pote com 35 pedras de crack embaladas e prontas para venda, além de apetrechos utilizados para embalar drogas.

Frente aos fatos, os dois foram presos e encaminhados juntamente com as drogas e material apreendido para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.