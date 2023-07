Mulher foge na chuva após marido bêbado ameaçar cortar o pescoço da filha do casal

Uma mulher de 29 anos e suas três filhas passaram por momentos de pânico e terror na noite da segunda-feira (10). O caso aconteceu no município de Pinhão, região Central do Estado.

De acordo com as informações apuradas pelo G1 Notícias, a vítima relatou a equipe da Polícia Militar que o agressor, um homem de 25 anos, chegou em casa bêbado e colocou um facão no pescoço de uma das crianças. Nesse momento, uma menina de dois anos, filha do suspeito, começou a chorar, foi quando o indivíduo a pegou pelo pescoço e ameaçou jogar a bebê em uma cachoeira que fica aos fundos da residência.

Diante da situação, a mulher pegou as filhas de oito e dois anos, além de uma bebê de apenas três meses, e fugiu do local embaixo de uma forte chuva. Ela procurou a delegacia de Polícia e denunciou o agressor. Ela ainda contou aos policiais que tem uma medida protetiva contra o suspeito, mas ele segue a ameaçando constantemente.

As equipes policiais foram até a casa do homem que não acatou as ordens de abordagem, inclusive, partindo para cima dos policiais com socos e chutes. Porém, o suspeito acabou sendo contido, algemado e preso. Em seguida, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.