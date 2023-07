Casal é preso suspeito de tentar matar filho de apenas 40 dias no Paraná

Um casal foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (10) em Toledo (oeste do Paraná). Os dois são suspeitos de tentar matar o próprio filho, de apenas 40 dias.

A investigação da Polícia Civil começou na última terça-feira (4), depois que uma notificação de que o bebê deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com vários machucados. Exames apontavam que a criança tinha lesões em uma das tíbias, em um antebraço e nas costelas. Segundo o laudo médico, as lesões chegaram a colocar a vida do bebê em risco. Por causa disso, eles se tornaram suspeitos de tentativa de homicídio.