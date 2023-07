Câmera de segurança registra acidente que matou jovem no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã da última sexta-feira (07) tirou a vida de uma jovem na PR-160 no trecho da rodovia que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações, a vítima identificada como Samira Galvan, de 29 anos, conduzia um automóvel Fiat Mobi que se envolveu em uma colisão frontal com uma carreta Scania. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Miguel Pedroso de Oliveira com a rodovia PR-160. Uma câmera de vigilância registrou a colisão.

Com a violência do impacto, o veículo foi arremessado para fora da rodovia e, infelizmente, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Siate e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

