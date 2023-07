Homem é preso após tentar matar ex-esposa a tiros

Um homem foi preso na manhã do domingo (02) após tentar matar sua ex-esposa a tiros. A ocorrência foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado durante a madrugada para prestar atendimento a uma ocorrência de tentativa de feminicídio onde um homem havia tentando matar sua ex-esposa a tiros. Segundo o boletim de ocorrências, o suspeito tentou atirar contra a vítima que só não foi atingida porque o seu pai segurou a arma no momento do disparo.

Como o agressor havia fugido do local, as equipes deram início as buscas para encontrar o suspeito. Por volta das 10h30, os policiais foram até uma residência situada a Rua Antônio Duarte onde o homem foi encontrado. Indagado sobre a situação, confessou que a arma estava em sua casa, sendo encontrar o revólver Taurus calibre 38 o qual estava com a numeração raspada. O suspeito ainda confessou que a arma foi a utilizada para tentar tirar a vida da sua ex-esposa.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado ao hospital para realização do laudo de integridade física e, em seguida, entregue na delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.