Motorista se envolve em acidente e morre preso às ferragens

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um motorista na madrugada do último sábado (01). A situação foi registrada na rodovia BR-369 em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta da 00h00. Segundo os relatos colhidos no local, o condutor de um automóvel GM/Onix transitava no sentido Ourinhos/SP a Bandeirantes quando, na altura do km 32, teria invadido a pista contrária atingindo um caminhão.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento a vítima, mas devido à violência do impacto, o veículo ficou destruído e o motorista morreu preso às ferragens.

Frente aos fatos, o local do acidente foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.