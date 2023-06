Dois são presos após furtar carro em Carlópolis

A equipe da Polícia Militar realizou, na madrugada da segunda-feira (26), a prisão de dois indivíduos que furtaram um automóvel na cidade de Carlópolis. A prisão dos suspeitos aconteceu em Joaquim Távora.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais receberam a informação que um automóvel Hyundai/Creta havia sido furtado em frente a Igreja Católica do município de Carlópolis. Segundo os relatos da vítima, ele havia deixado o automóvel estacionado as 21h30 e, ao pegar o veículo para ir ao trabalho por volta das 03h30, não encontrou mais o carro.

Como o veículo possui rastreador, a vítima informou aos policiais que o automóvel estava circulando pelo município de Joaquim Távora. Diante da situação, foram realizadas diligências até que os suspeitos foram flagrados circulando com o carro na região do Centro. Eles não obedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga pela PR-218 sentido Carlópolis, mas acabaram sendo abordados próximo ao Distrito de São Roque do Pinhal.

Durante a abordagem, os policiais constataram que os dois suspeitos, ambos de 24 anos, já são conhecidos no meio policial e já foram presos.

Frente aos fatos, os dois foram presos e encaminhados juntamente com o automóvel até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.