Cliente fica bêbado e dá facadas em dono de bar

Um comerciante ficou ferido durante uma confusão registrada em um bar situado ao município de São Jerônimo da Serra. A ocorrência aconteceu no início da noite do sábado (25).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão registrada em um bar situado ao Distrito São João do Pinhal onde havia uma vítima ferida. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, o homem de 60 anos passou a relatar que um indivíduo de 41 anos, que é cliente do bar, ficou bêbado e começou a arremessar garrafas ao chão. Quando foi advertido pelo proprietário do estabelecimento, pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima. Em seguida, o suspeito fugiu do local.

Os policiais deram início as diligências e encontraram a moto do suspeito abandonada. Na sequência, acabaram encontrando o agressor que foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Já a vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico.